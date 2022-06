TCE MS abre concurso para procurador com salário de R$35,4 mil

TCE MS/Instituto Rui Barbosa/reprodução (foto: TCE MS/Instituto Rui Barbosa/reprodução) publicou um novo edital de concurso para a carreira de procurador de contas substituto. Os servidores vão atuar no para atuar no Ministério Público de Contas do estado (MPC).

A oferta imediata é de 3 vagas para a carreira. Os selecionados irão atuar na sede do MPC, em Campo Grande, na capital. Os interessados em uma vaga de procurador do TCE MS devem ter concluído o nível superior em Direito, em instituição reconhecida pelo MEC.

Além disso, é necessário, pelo menos, três anos de experiência efetiva no exercício de atividade jurídica. O edital não especifica sobre a detenção do registro na OAB para atuar. Inscrições Os interessados em uma oportunidade no TCE MS já podem se inscrever. O prazo para realizar o cadastro vai das 10h desta segunda-feira, 13 de junho, até as 23h59 do dia 8 de julho, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fundapec), banca organizadora da seleção.

Para se inscrever é preciso preencher o formulário com todos os dados para cadastro e, sem seguida, quitar a taxa de inscrição no valor de R$300, com vencimento para o dia 13 de julho. Serão aceitos pedidos de isenção ao valor da taxa, de 13 a 20 de junho. Poderão solicitar os candidatos desempregados; Inscritos no CADÚnico; doador de sangue; doador de medula; prestadores de serviços no período eleitoral.

A vigência do certame é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final.

