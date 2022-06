TRT de Alagoas abre concurso com salários de R$ 12 mil

O período de inscrição estará aberto a partir das 10h da próxima segunda-feira (13/6) e se estenderá até as 14h do dia 6 de julho. Todos os horários são referentes ao horário de Brasília. A taxa de inscrição cobrada é no valor de R$ 158,00 técnico judiciário e R$ 257,00 analista judiciário. Interessados podem se inscrever através do site da banca, o Instituto Fundação Carlos Chagas





Etapas

A seleção será composta por prova objetiva, composta por 60 questões distribuídas entre conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Além de uma prova discursiva, uma redação. Os exames serão aplicados no dia 14 de agosto em Maceió (AL), nos turnos da manhã, técnico, e turno da tarde, analista. Os candidatos terão 4h para resolver as provas.





O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Tribunal Regional do TRT 19ª Região e será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Aprovados receberão uma remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30 para uma carga horária de 40 horas semanais.