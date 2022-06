ENAP prorroga prazo de inscrição para contratar consultoria técnica

Divulgação/Enap (foto: Divulgação/Enap) Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) prorrogou as inscrições para o processo seletivo para contratação de consultoria técnica. A seleção oferece uma vaga para consultor pessoa física, para subsidiar a narrativa e a curadoria de conteúdo da Semana de Inovação 2022, na cidade de Recife/PE.

O consultor será responsável por realizar serviços de Construção conjunta do desenho temático do evento, na cidade de RECIFE, análise e produção de informações sobre tendências de inovação, para subsidiar a narrativa e a curadoria de conteúdo da Semana de Inovação 2022, inclusive atividades que envolvam os correalizadores, parceiros e instituições.

Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário, submetendo seu curriculum vitae à Comissão de Seleção. O novo prazo para se cadastrar vai até às 23h59 do dia 10 de junho 2022. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail: si.producao@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção consultor(a) RECIFE.

