Concurso para guarda de Nova Iguaçu (RJ) é retomado com provas em junho

Guarda de Nova Iguaçu/Reprodução (foto: Guarda de Nova Iguaçu/Reprodução) guarda de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Suspenso desde 2020, o município anunciou, nesta quinta-feira (26/5), a retomada do certame que oferta 200 vagas para a carreira de soldado. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município.

Ao todo, a seleção conta com 200 vagas para guardas municipais. Desse total, 100 são imediatas (15 para mulheres e 85 para homens) e as outras 100 são para a formação de um cadastro de reserva, com a mesma distribuição entre os sexos.

As inscrições já foram encerradas. Para concorrer, era preciso ter nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B". O salário inicial será de R$ 1.651,95.

O documento convoca os inscritos para as provas objetivas, marcadas para o dia 26 de junho. Homens e mulheres farão as avaliações em horários diferentes. As concorrentes femininas farão a prova pela manhã e os concorrentes masculinos farão os exames atarde.

Na parte da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 7h30. Já na parte da tarde, a abertura ocorrerá às 13h30, com o fechamento às 14h. A lista com a homologação das inscrições e o cartão de convocação para as provas já está disponível no site da RBO, banca organizadora.

Mais de 31.238 candidatos vão disputar a uma vaga de soldado (a) no concurso, sendo 6.827 mulheres e 24.411 homens na disputa por 30 e 170 vagas, respectivamente. A maior concorrência está entre as mulheres, com cerca de 227 candidatas por vaga. Já entre os homens, a disputa é de, aproximadamente, 143 candidatos por vaga (quase 40% inferior).

Segundo o edital, as provas objetivas serão compostas por 40 questões, sendo elas de Língua Portuguesa (dez), Matemática (cinco) e Conhecimentos Específicos (25), com foco em Legislação de Trânsito. Para ser aprovado, será preciso acertar, no mínimo, 50% dos pontos da prova. Os habilitados serão encaminhados para as demais fases do concurso, que, em alguns casos, já contam com novo cronograma. Confira! Teste de Aptidão Física (TAF) - convocação dia 22 de julho e aplicação dia 31 de julho;

exame psicotécnico, exame médico e investigação social e documental - convocação dia 26 de agosto, com data de realização a ser definida; e

curso de formação - data a ser definida. Serão convocados para o TAF os primeiros colocados na prova objetiva, respeitando as seguintes posições: 212ª para o sexo masculino e 37ª para o feminino, considerando os empates.