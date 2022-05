Fundação PB Saúde publica edital com mais de mil vagas temporárias

Divulgação/Secom-PB (foto: Divulgação/Secom-PB) Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (Fundação PB Saúde) divulgou um novo edital de processo seletivo. Ao todo, são oferecidas 1.041 vagas. As chances são para contratação por tempo determinado em cargos dos níveis médio, técnico e superior. O documento foi publicado na edição desta terça-feira (24/5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Do quantitativo de vagas, 105 são para contratação imediata e 936 para formação de cadastro de reserva. Os nomeados terão remunerações que variam de R$ 1.212 a R$1.500. Ainda conforme o edital, a remuneração varia a depender da carga horária de trabalho, que muda de acordo com a função.

Confira quais são os cargos contemplados: Nível médio Auxiliar de farmácia

Auxiliar de manutenção predial

Estoquista Nível técnico Instrumentação em cirurgia cardiológica;

Instrumentação em cirurgia neurológica;

Técnico de enfermagem;

Técnico de equipamento médico hospitalar;

Técnico de manutenção hidráulica. Nível superior Enfermeiro;

Perfusionista;

Médico - cirurgia cardiovascular;

Médico - cirurgia torácica;

Médico - cirurgia pediátrica;

Médico - anestesiologia;

Médico cardiologia - especialidade em ecocardiografia;

Médico cardiologia - intervencionista (hemodinâmica);

Médico - medicina intensiva adulto;

Médico - medicina intensiva pediátrica;

Médico - radiologia intervencionista e angiorradiologia;

Médico - cirurgia geral;

Médico - neurocirurgia;

Médico - cardiologia - especialidade em arritmologia;

Médico neurorradiologia intervencionista;

Médico – radiologia.

Inscrições Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que já se encontra aberto e segue assim até o próximo domingo (29/5). Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário. Após preencher as informações, é necessário enviar um documento de identificação com foto, frente e verso, escaneado em um único arquivo e no formato pdf.

Por fim, o candidato deve preencher o currículo online, no mesmo site, com o envio da documentação comprobatória, também em formato pdf, para cada item assinalado no formulário. Etapas Os candidatos para ingresso na Fundação PB Saúde serão selecionados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 5 de junho.

Para os cargos de níveis médio, técnico e para os médicos radiologistas, as provas vão ser das 9h às 11h. Para os demais cargos de nível superior, a prova será realizada das 14h às 16h.

As questões vão contemplar perguntas sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos. Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da Fundação PB Saúde, obedecendo a ordem de classificação.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da Fundação.