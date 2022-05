SEEDF abre processo seletivo para professor substituto temporário

Divulgação (foto: Divulgação)

O edital da seleção foi publicado na página 39 do Diário Oficial do DF, nesta terça-feira (24/5). Os selecionados vão exercer a docência nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal e/ou unidades parceiras, sendo vedado o aproveitamento do contratado em qualquer outra área da Administração Pública.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um componente curricular, compatível com sua área de formação, um local de atuação (CRE) e um turno de trabalho, podendo ser diurno ou noturno.

Os locais para atuação do professor substituto serão agrupados por bancos vinculados às seguintes CREs: Brazlândia; Ceilândia; Gama; Guará; Núcleo Bandeirante; Paranoá; Planaltina; Plano Piloto/Cruzeiro; Recanto das Emas; Samambaia; Santa Maria; São Sebastião; Sobradinho e Taguatinga

O processo seletivo terá as etapas organizadas pelo Instituto Quadrix. O contrato não gera vínculo empregatício entre o contratado e o GDF.

A remuneração inicial será composta pelos vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da Carreira Magistério Público do Distrito Federal (Professor de Educação Básica - 20 horas: R$ 2.129,43 e Professor de Educação Básica - 40 horas: R$ 4.058,87), adicionados das gratificações elencadas abaixo; Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED (20 horas: R$ 638,82 e 40 horas: R$ 1.217,66);

Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA;

Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE;

Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR;

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado - GADEED;

e Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade - GADERL.

Além disso, o contratado terá garantido o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, proporcionais ao período efetivamente trabalhado durante a vigência do contrato.

Seleção Os critérios de avaliação e classificação no processo seletivo acontecerá mediante avaliação de títulos e experiência profissional. O candidato deverá indicar as titulações e o tempo de experiência no site do Instituto Quadrix, a partir das 10h do dia 6 de junho de 2022 até as 23h59 do dia 12 de junho de 2022, mediante o preenchimento de um formulário.

A nota na seleção será aferida pelo somatório dos pontos obtidos em cada item. O resultado preliminar deve será divulgado no site da banca, na data provável de 15 de junho de 2022. O processo seletivo valerá apenas para o ano letivo atual, sendo improrrogável.