Concurso IBGE: FGV divulga o resultado final de agentes censitários

(foto: IBGE/ Divulgação) Nesta sexta-feira (20/5) a Fundação Getúlio Vargas (FGV) , divulgou o resultado final de aprovados nos concursos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor e de recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) . Ambos possuem o intuito de promover a contratação de servidores para o Censo de 2022.

Os nomes dos convocados estão disponíveis no site da FGV. Eles estão separados de acordo com a ampla concorrência e o de cotas (PPP E PCD). Confira aqui o resultado final de aprovados!

A validade da contratação varia entre cinco meses para agentes e oito meses para recenseador, com probabilidade de prorrogação mediante a demanda do IBGE.

A remuneração para agente censitário varia entre R$1.700 (supervisor) e R$2.100 (municipal). Será acrescido o auxílio-alimentação no valor de R$458. Além do direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. A carga horária é de oito horas diárias.





Já para o cargo de recenseador, o vencimento será de acordo com a produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!. A jornada mensal de trabalho mínima é de 25 horas, e a participação integral no treinamento é obrigatória.

TCDF também divulgou resultado









Este resultado é referente ao certame para o provimento de uma vaga para contratação imediata e para formação de cadastro de reserva no cargo de auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal, no qual o vencimento inicial é no valor de R$ 33.689,10.





O prazo recursal será a partir das 10 horas da próxima segunda-feira (23/5) às 18 horas do dia 27 de maio deste ano, os horários são referentes ao horário oficial de Brasília/DF. Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe.