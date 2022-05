Concurso IME tem editais publicados com 92 vagas de nível médio

IME/Divulgação (foto: IME/Divulgação) Instituto Militar de Engenharia publicou dois editais para quem deseja se graduar como engenheiro militar da ativa ou da reserva. Juntos, os dois documentos, publicados no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, oferecem 92 vagas de nível médio.

O primeiro edital é para o curso de formação e graduação de oficiais da ativa (CACFG/Ativa). Para este cargo, foram disponibilizadas 80 vagas, sendo 64 para ampla concorrência e 16 para candidatos negros. Essas vagas são destinadas a quem tem interesse em seguir a carreira militar.

Já o segundo edital oferece 12 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais da reserva (CACFG/Reserva). Desse total, dez são para ampla concorrência e duas para negros. A seleção, nesse caso, é para candidatos que não desejam seguir na carreira militar.

Para se candidatar é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ativa Idade mínima de 16 anos e máxima de 22 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação; ensino médio completo; altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (se do sexo feminino).

Reserva Idade mínima de 16 anos e máxima de 21 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação; ensino médio completo; altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (se do sexo feminino).

Após o curso de formação, os candidatos terão a oportunidade de seguir uma das seguintes especialidades: Fortificação e Construção (Engenharia Civil);

Eletrônica;

Comunicações;

Elétrica;

Mecânica e de Armamento;

Mecânica e de Automóveis;

Materiais;

Química;

Cartográfica;

Computação.

Os alunos aprovados na seleção para o curso de formação do IME vão receber remuneração inicial de R$1.334. Além disso, os estudantes terão direito a fardamento, alimentação, assistência médica, dentária e psicológica, alojamento. Há plano de carreira durante o curso.



Inscrições Os interessados em ingressar na carreira militar poderão se inscrever no período entre 1º de junho a 11 de julho, pelo site do Instituto Militar de Engenharia . Para se cadastrar, é preciso preencher o formulário com os dados solicitados e em seguida, quitar a taxa de R$140.

Podem solicitar a isenção da taxa os casos se enquadre em um dos seguintes critérios: Dependente de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou em operações de guerra da Marinha Mercante;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou membros de família de baixa renda; ou

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. As solicitações devem ser feitas de 6 a 10 de junho, pelo site do IME. Etapas Os alunos do Curso de formação para a ativa ou para a reserva do IME serão avaliados mediante prova objetiva, marcada para 25 de setembro, às 13h30 ( horário de Brasília). A avaliação terá a duração de quatro horas e contempla 40 questões, sendo 15 de Matemática, 15 de Física e dez de Química.

Os aprovados na primeira etapa serão submetidos ainda a uma prova discursiva de Matemática (24 de outubro); Física (25 de outubro); Química (26 de outubro); Português e Inglês (27 de outubro). Neste último caso, as avaliações terão quatro horas e meia de duração.

Os exames serão aplicados nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Santa Maria, Teresina e Vila Velha.

Por fim, os candidatos passarão por inspeção de saúde e o exame de aptidão física, composto por corrida livre de 12 minutos, abdominal e flexão de braços. Vagas para nível superior O Instituto Militar de Engenharia publicou, também nesta quinta-feira (19/5), o edital do concurso IME com 19 vagas para graduados em engenharia. Os matriculados nesses cursos, receberão remuneração inicial de R$8.245.