Vagas da Semana! Confira as 8 mil vagas de concursos com inscrições abertas

Divulgação (foto: Divulgação)

Saúde DF

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O certame vai contemplar os cargos de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12.654. As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. Saiba mais!

Cartório do Tocantins

O Cartório TO publicou o edital de um novo concurso público. Ao todo, são oferecidas 51 vagas em serventia na modalidade provimento e remoção. Os interessados poderão realizar as inscrições entre os dias 16 de maio a 17 de junho. Saiba mais!

PGDF

A Procuradoria Geral do Distrito Federal começa a receber nesta quarta-feira (20/4) as inscrições para o novo concurso com 65 vagas de procuradores. Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. Os cadastros podem ser feitos até 19 de maio, na página oficial do concurso. Saiba mais!

Politec RO

A Superintendência de Polícia Técnico Científica de Rondônia (Politec RO) vai abriu inscrições para um novo certame com a oferta de 60 vagas para a carreira de perito criminal e de agente criminalista, as vagas são voltadas para a formação de cadastro reserva. Os candidatos interessados podem realizar os cadastros por meio deste link, até 16 de maio. Saiba mais!

CRC-PR

O do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC PR), para formação de cadastro reserva foi publicado no site da instituição organizadora, o Instituto Quadrix. Ofertando vagas para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração inicial chega a R$ 4.500. As inscrições serão aceitas até 23 de maio.

Polícia Civil da Bahia

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PC BA) publicou edital com a oferta de 1.000 vagas imediatas para diversos cargos que exigem nível superior de formação. A remuneração pode chegar a R$ 13.032,44. Para se inscrever, os interessados devem se inscrever no portal do IBFC, banca organizadora do certame, das 10h do dia 9 de maio até às 23h do dia 7 de junho. Saiba mais!

Cremero

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia publicou o edital do novo concurso Cremero 2022, com a oferta de 50 vagas. As oportunidades estão distribuídas por cargos dos níveis médio e superior. A remuneração chega a R$4.620,09, para uma jornada de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix . O prazo para realizar o cadastro vai até as 23h59 do dia 6 de junho. Saiba mais!

CRMV MA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão comunicou a realização de um novo concurso público. Ao todo, o certame oferece 21 vagas para a carreira de fiscal médico-veterinário, com remuneração inicial de R$ 7.272 e jornada de trabalho de 44 horas semanais. Os interessados tem até o dia 23 de maio para realizar a inscrição pelo Instituto Quadrix, o organizador da seleção. Saiba mais!

Perícia Oficial AL

A Perícia Oficial do Estado de Alagoas divulgou o edital do seu novo concurso público com remunerações de até R$9.646,81. Ao todo, a seleção conta com 242 vagas. Os interessados tem até as 18h do dia 24 de junho para se inscrever. Saiba mais!

Bombeiros do Amapá

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá divulgou seu novo edital ofertando 1500 vagas para formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de soldado do quadro de praças combatentes, cuja remuneração varia entre R$ 2.827 e R$ 5.513,18. Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho para se inscreverem. Saiba mais!

Câmara de Pires do Rio

A Câmara Municipal de Pires do Rio, em Goiás, tornou público o edital para provimento de 40 vagas abrangendo todos os graus de escolaridade. A remuneração inicial oferecida chega a R $2.500. As incrições serão realizadas por meio do site da banca até o dia 20 de junho. Saiba mais!

PM Amapá

O governo do Amapá oferta 2.500 vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá. A remuneração inicial chega a R$ 5.313,18. O período de incrisões será iniciado no dia 2 de maio a partir das 10 horas com encerramento às 14h do dia 03 de junho. Saiba mais!

CBM Amapá

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá também oferta 1500 vagas destinadas para formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de soldado do quadro de praças combatentes (QPCBM), cuja a remuneração varia entre R$ 2.827 e R$ 5.513,18, 2ª e 1ª classe respectivamente.

Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho (horário de Brasília), para se inscreverem no certame e o valor da taxa é de R$ 100. Veja aqui mais informações!

MPGO

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) divulgou quatro novos editais de concursos públicos para lotação em quatro diferentes cidades do estado. Ao todo, são 4 vagas. Os aprovados e nomeados vão exercer jornadas de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os cargos é de R$ 3.549,56, mais benefícios. Os interessados no certame devem se inscrever via internet, no período das 8h do dia 29 de abril, até às 23h59 do dia 28 de maio de 2022, por meio do site do Ministério Público de Goiás. Saiba mais!

CORE-MA

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão (CORE-MA) tornou público o edital para a seleção de advogado, auxiliar administrativo e fiscal. O documento assegura a disposição de 17 vagas, majoritariamente para formação de cadastro reserva. O período para se inscrever já foi inicializado e o prazo vai até o dia 12 de junho. Saiba mais!

Adasa

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) divulgou a retomada do concurso público para o provimento de 75 vagas, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal. As inscrições ficam abertas entre 31 de maio a 17 de junho. Saiba mais!

CRP-CE

O Conselho Regional de Psicologia do Ceará (CRP CE) publicou o edital de abertura do concurso público com 200 vagas em cargos de nível médio e superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal. A remuneração base inicial varia entre R$ 1.578,11 e R$ 2.160,99. O período de inscrição segue aberto até 6 de junho. Saiba mais!

Médicos Campinas (SP)

A Prefeitura Municipal de Campinas, em São Paulo, lançou na sexta-feira (29/4) o edital de abertura para provimentos de cargos públicos efetivos de médicos. São 70 vagas distribuídas em 19 especialidades médicas. As inscrições vão até 13 de junho. Saiba mais!

SAP SC

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa do Estado de Santa Catarina (SAP SC) divulgou um novo edital com mais de mil vagas temporárias, em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os ganhos podem chegar a R$ 5.331,60, para jornadas que variam 10h, 20h, 30h ou 40h, dependendo do cargo escolhido. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio. Saiba mais!

MP PA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou o edital do seu novo concurso com a oferta de 169 vagas para carreiras dos níveis médio e superior mais a formação de cadastro reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 3,5 mil. As inscrições vão até 23 de junho. Saiba mais!

PC AL (delegados)

A Polícia Civil do estado de Alagoas publicou o edital do concurso PC AL para o cargo de delegado. Ao todo, o certame oferta 80 vagas. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 20.665,50, para uma jornada de 40 horas. A carreira exige formação em Direito. O período de inscrição vão até o dia 24 de junho. Saiba mais!

Exército

O Exército Brasileiro divulgou dois editais de concursos públicos para o Curso de Formação de Oficiais. As 165 vagas são para a área da saúde, capelão e áreas complementares. Os interessados em uma das vagas poderão se inscrever das 10h do dia 14 de junho. Saiba mais!