Sinduscon-MG recebe inscrições para cursos on-line em setembro

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) está com inscrições abertas para novos cursos on-line com temas de interesse do setor. Para ampliar a qualificação, a grade de treinamentos também inclui palestras virtuais gratuitas.



As inscrições para as aulas, que serão feitas ao vivo por meio de plataformas digitais, devem ser feitas pelo site do Sinduscon-MG.



Nos dias 1º e 2 de setembro, das 9h às 12h, a entidade promove a segunda turma do curso "Financiamento imobiliário", ministrado pelo corretor, avaliador e perito forense imobiliário e ambiental Gilberto Britto. O investimento é de R$ 140 para associados; sindicalizados pagam R$ 175 e não associados, R$ 220.



No dia 2 de setembro, das 17h às 18h30, será ministrada a palestra gratuita "StorySelling: como vendemos através de histórias", com o economista e especialista em storytelling, lifelong learning e channel strategy, Nilo Rondelli.





A capacitação "Atendimento como ferramenta de fidelização de clientes", no dia 4 de setembro, das 8h às 12h, será conduzida pelo consultor em gestão Marcelo Nascimento. O valor do curso para associados é de R$ 80. Sindicalizados pagam R$ 100 e não associados, R$ 125.



Já nos dias 8 e 11 de setembro, das 18h às 21h, será a vez do curso "Aprimorando seu desempenho com clientes usando PNL (Programação Neurolinguística)". No treinamento, o consultor Enio Carvalho vai abordar ferramentas práticas para integrar novas atitudes, valores e comportamentos, além de apresentar estudos de caso e troca de experiências. As aulas custam R$ 120 para associados, R$ 150 para sindicalizados e R$ 188 para não associados.



A palestra gratuita "Ética em contextos profissionais e o uso do accountability como sua evidenciação", com a psicóloga e consultora de desenvolvimento humano e organizacional, Carolina Lobato, será ministrada no dia 9 de setembro, às 17h.



Nos dias 9 de a 11 de setembro, das 8h30 às 11h30, o advogado Alexandre Fadel vai ministrar o curso "Iniciando uma carteira de administração de locação de imóveis". O treinamento tem como objetivo apresentar estratégias práticas para soluções de problemas e fundamento jurídico aos participantes. O valor do curso para associados é de R$ 120; sindicalizados pagam R$ 150 e não associados, R$ 188.





Na semana seguinte, será oferecido o curso "Elaboração de contrato de compra e venda", entre os dias 15 e 17 de setembro, das 18h30 às 21h30. As aulas têm o objetivo de aprimorar a elaboração de contratos imobiliários de compra e venda, com base em conceitos de direito e da legislação imobiliária. O valor do curso para associados é de R$ 120; sindicalizados pagam R$ 150 e não associados, R$ 188.



MARKETING DIGITAL



A palestra gratuita "Trabalho e carreira: desdobramentos e mudanças em um ambiente tecnológico remoto", com a psicóloga e coach Ana Paula Veloso, será ministrada no dia 16 de setembro às 17h.





Já em 17 de setembro, das 10h às 11h30, a economista e assessora econômica do Sinduscon-MG, Ieda Vasconcelos, será a palestrante do evento on-line "Cenário econômico nacional e o desempenho da construção civil".





Nos dias 21 a 22 de setembro, o advogado Rodrigo Dolabela apresenta o curso on-line "eSocial: novidades e atualizações". As aulas, das 8h às 12h, têm como objetivo apresentar as mudanças trazidas pelo eSocial, nova forma de cálculo do INSS, de acordo com a reforma da previdência e a Portaria 914 da SETRP. O valor do curso para associados é de R$ 140. Sindicalizados pagam R$ 175 e não associados, R$ 220.



Na mesma data, das 18h às 21h, o publicitário e especialista em marketing digital Cadu Oliveira apresenta o curso "Como vender no Instagram". No treinamento, serão abordados os principais conceitos de marketing para atrair clientes, além de capacitar os participantes para gerenciar estrategicamente o Instagram da empresa. As aulas custam R$ 150 para associados, R$ 190 para sindicalizados e R$ 240 para não associados.

PLANEJAMENTO DE OBRAS

Entre os dias 28 e 29, será promovido o curso "Planejamento de obras", com o engenheiro, especialista em engenharia de produção e em comércio exterior Geraldo Barbosa. O objetivo é expor aos profissionais uma discussão e revisão dos aspectos relevantes do planejamento de obras, levando em conta as recomendações do guia PMBOK. O investimento é R$ 210 para associados ao Sinduscon-MG, R$ 263 para sindicalizados e R$ 329 para não associados.





Para fechar a programação, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 22h, o curso "Interesses imobiliários: tributação contábil" será conduzido pelo contador, auditor e advogado Jáder Antunes Cabral. O treinamento vai apresentar os principais aspectos tributários e soluções legais no tratamento de diversas situações em operações imobiliárias. As aulas custam R$ 300 para associados, R$ 350 para sindicalizados e R$ 375 para não associados.





desconto para pagamento à vista. A entidade fornece certificado e material didático.



Para mais informações e inscrições, os interessados podem consultar o site:





