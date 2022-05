FGV divulga resultado final da prova objetiva do concurso da CGU

(foto: CGU/ Divulgação) Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora do concurso da Controladoria-Geral da União (CGU), divulgou o resultado fina l da prova objetiva do concurso público.Ele está disponível no site da FGV e próxima divulgação será o resultado da prova discursiva.

prazo recursal foi retificado após a correção de um erro no gabarito definitivo da prova de Auditor Federal de Finanças e Controle do Tipo 1, após um erro de transcrição da Questão 24 do gabirto em questão. Ele foi iniciado no as 0h do dia 22 de abril até as 23h59min do dia 25 de abril. a banca emitiu um comunicado informando modificações no gabarito após o resultado preliminar publicado no dia 19 de abril.





A prova ocorreu no dia 22 de março, nos turnos matutino e vespertino. Ela conteve 80 questões de múltipla escolha para técnicos e 110 para auditores, além de uma dissertação. Em relação ao gabarito, sua versão prelimminar foi divulgada no mesmo dia após a realização do exame.





edital assegura a oferta de 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de Finanças e Controle, de nível superior; e 75 para técnico federal de Finanças de Controle, de nível médio, cuja a remuneração inicial é aproximadamente a R$ 8 mil para técnico e a R$ 20 mil para auditores.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.