MPDFT divulga resultado final de concurso para promotor adjunto

MPDFT/Divulgação (foto: MPDFT/Divulgação) Procuradoria-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios divulgou o resultado final do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no cargo de Promotor de Justiça Adjunto. A lista com o nome dos aprovados está disponível no Diário Oficial da União.

O documento divulga ainda o resultado final da 5º Etapa do certame, a avaliação de Títulos.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inscrições de concurso público para ingresso na carreira de promotor de Justiça adjunto em março de 2021. A seleção ofereceu vagas para cadastro de reserva. Profissionais da área recebem salário bruto de R$ 32.004,65.

As oportunidades serão para reposições decorrentes de vacâncias de cargos vitalícios. Poderão ser preenchidas as vagas existentes e as que ocorrerem no prazo de vigência do concurso, observadas a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.

O concurso público contou com provas escritas, orais e de títulos.

As provas objetivas ocorreram no dia 4 de julho de 2021. Já a discursiva,no dia 10 de setembro. E, a oral em 22 de fevereiro de 2022.

O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de 2

(dois) anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez, por igual período.

Confira aqui o edital completo ( a partir da página 120).

Último concurso

O último concurso do Ministério foi aberto em 2015. Foram 27 vagas para o posto de promotor de justiça adjunto. O salário inicial na época era de R$ 27.500,17. Puderam concorrer candidatos com nível superior em direito e com três anos de atividades jurídicas, no mínimo. Os candidatos passaram por provas objetivas, provas de títulos, exames discursivos e prova oral.