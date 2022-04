Concurso IBGE: banca divulga gabaritos preliminares para agentes e recenseadores

Reprodução /TV Clube (foto: Reprodução /TV Clube) Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção para os cargos de agente e recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou o gabarito preliminar das provas objetivas, realizadas no último domingo (10/4). Confira aqui o gabarito da prova de recenseador;

Confira aqui o gabarito da prova de agente censitário;

A seleção visa contratar pessoal para trabalhar no Censo Demográfico 2022. Os documentos com as respostas preliminares estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora.

Os que discordarem das respostas e desejarem entrar com recursos sobre as questões e/ ou gabaritos preliminares devem fazer a solicitação entre os dias 11 e 12 de abril, pelo próprio site da FGV. Já a publicação do gabarito definitivo e do resultado definitivo da prova objetiva está prevista para acontecer em 13 de maio. Antes disso, devem ser divulgados: O resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - 29/04/2022

E aberta a interposição de recurso contra resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional - 02/05/2022 a 03/05/2022 Concurso IBGE O concurso do IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país. O objetivo é montar a equipe que vai realizar o censo demográfico 2022. As vagas foras distribuídas da seguinte maneira: nível fundamental: recenseador (183.021 vagas);

nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os ganhos mensais são de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Ainda é oferecido o direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Os profissionais poderão ter os contratos prorrogados conforme a necessidade do IBGE.