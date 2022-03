RJ: Colégio Pedro II publica edital com 71 vagas

(foto: Colégio Pedro II - Divulgação) Colégio Pedro II anunciou que estarão abertas as inscrições para concurso público de provas destinado ao provimento de 36 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para cargos efetivos de técnico-administrativo em educação, da unidade de ensino.

Ao todo, são 71 vagas para níveis médio, técnico e superior. Entre os destaques estão os cargos de assistente de alunos (três vagas) e em administração (13), que exigem apenas o nível médio completo dos candidatos, com ganhos de R$2.403,07 e R$2.904,46, respectivamente. Há ainda vagas para técnico de laboratório (Química e Biologia), técnico em contabilidade, técnico de TI e técnico de enfermagem. Para ester cargos, a remuneração é de R$2.904,46.

Os cargos de nível superior contemplam as carreiras de administrador, assistente social, engenheiro (elétrico), fonoaudiólogo, médico psiquiatra e técnico em assuntos educacionais, com ganhos iniciais de R$4.638,66. Esses valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458. Os nomeados ainda vão receber auxílio-transporte; assistência pré-escolar por dependente até 5 anos de idade; e assistência à saúde per capita - reembolso parcial do plano de saúde.

Inscrições Os interessados em ingressar no quadro de servidores do Colégio Pedro II podem se inscrever a partir desta sexta-feira (18/3), por meio do site da instituição . As inscrições serão aceitas até o dia 3 de abril. para confirmar a participação no certame é preciso quitar a taxa de R$100 para assistente de alunos, R$120 assistente em administração ou R$140 para os demais cargos. Pessoas com hipossuficiência de recursos financeiros podem solicitar isenção da taxa até o dia 18 a 22 de março.

Além disso, será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em dias ou turnos diferentes. No entanto, o horário das provas ainda não foi divulgado.

Provas em abril O concurso do Colégio Pedro II terá uma única etapa. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva mais redação. Os exames estão previstos para o dia 29 de maio, em dois turnos, com quatro horas de duração. As provas ocorrerão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias.

Na prova objetiva serão cobradas 65 questões para todos os cargos, com a seguinte distribuição por disciplina: Língua Portuguesa (20); Informática (dez); Legislação (dez); e Conhecimentos Específicos (25). O exame terá 100 pontos no total e, para ser aprovado, será preciso ter um aproveitamento igual ou superior a 70 pontos, além de não zerar nenhuma das disciplinas da prova objetiva. As contratações deverão ser imediatas, tendo em vista a necessidade de pessoal da instituição. Os selecionados atuarão em um dos campi do Colégio Pedro II, no Estado do Rio de Janeiro. As unidades estão localizadas nos bairros do Engenho Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão, Tijuca e Centro, na cidade do Rio de Janeiro. Há campi ainda em Duque de Caxias e Niterói.