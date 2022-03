CEFET MG publica edital com 5 vagas para carreira do magistério

(foto: CEFET MG/Divulgação) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) divulgou um novo edital do concurso público para provimento efetivo de 5 vagas da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, para o departamento de ciências sociais aplicadas, na área de administração, com lotação no campus de Nova Gameleira.





A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (9/3). Os selecionados vão cumprir jornada de trabalho de 40h, sob regime de dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Para se candidatar, é necessário Graduação em Administração ou Ciência da computação ou Estatística ou Sistemas de informação.





Ao todo, são oferecidas 5 vagas. Sendo uma de ampla concorrência para início imediato e duas para cadastro reserva de ampla concorrência. Além destas, há ainda uma vaga para negros e uma para pessoas comd eficiência, ambas referentes ao cadastro reserva.





A remuneração pode variar entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18 a depender da titulação. Além do vencimento, o candidato aprovado e nomeado fará jus ainda aos seguintes benefícios: auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00; ressarcimento de despesa com plano de saúde; auxílio transporte e auxílio creche.





Fases da Seleção

O concurso, de etapa única, será realizado em três fases, assim caracterizadas:





a) PRIMEIRA FASE: Compreenderá a aplicação de PROVA ESCRITA de natureza classificatória e eliminatória, observadas as especificações da Seção 9.





b) SEGUNDA FASE: Consistirá na aplicação de PROVA DIDÁTICA. A fase terá natureza classificatória e eliminatória, observadas as especificações da Seção 10, destinando-se apenas aos candidatos habilitados na Primeira Fase e convocados, nos termos e limites deste Edital, para a Segunda Fase.





b) TERCEIRA FASE: Consistirá na aplicação de PROVA DE TÍTULOS. A fase terá natureza classificatória, observadas as especificações da Seção 11, destinando-se apenas aos candidatos habilitados na Primeira Fase e que atenderem a convocação, nos termos e limites deste Edital, comparecendo na Segunda Fase.





Inscrições

As inscrições serão efetuadas exclusivamente por meio da Internet, na página oficial do concurso, a partir das 14h00 do dia 11 de março de 2022 até as 23h59 do dia 03 de abril de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 250,00. O prazo para pagar o boleto de inscrição vai até o dia 3 de abril de 2022.





Pessoas inscritas no CadÚnico ou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.





O prazo de validade do concurso será de 1 ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período.