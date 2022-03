IBGE publica novo edital para agente de pesquisas e mapeamento

(foto: Agência Brasil) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou mais um edital de concurso público para o Censo Demográfico 2022. Desta vez, o IBGE vai oferecer 48 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, que exige nível médio. O extrato do edital saiu do Diário Oficial da Uniãio desta segunda-feira (7/3).





De acordo com o documento, o cargo possui ganhos iniciais de R$1.387,50, para uma jornada de 40 horas. O contratado ainda fará jus ao auxílio alimentação, auxílio transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





As vagas oferecidas serão distribuídas nos municípios dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme quadro abaixo:

(foto: Edital Completo/Reprodução)





Assim como os outros cargos do Censo 2022, este também é temporário. Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, cabendo prorrogação.





A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos. Os documentos apresentados pelo candidato serão analisados e, posteriormente, serão atribuídas às pontuações correspondentes. A Análise terá caráter classificatório e valerá até 10 (dez) pontos.





Inscrições

Os interessados em participar do certame já podem se inscrever, de forma online ou presencial. O prazo para se candidatar vai desta segunda-feira (7/3) ao dia 11 de março.





Para realizar a inscrição de forma online, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para qual deseja concorrer, juntamente com a cópia do seu documento de identidade e da documentação que comprove cada um dos seus títulos acadêmicos. A relação de e-mails das Unidades Estaduais e o formulário de inscrição está na versão completa do edital





Para realizar a inscrição presencialmente, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, apresentando cópia do seu documento de identidade, bem como cópia de cada um dos seus títulos (titulação acadêmica). Os postos de inscrição do IBGE estão relacionados no Anexo IV da versão completa do edital





Não será cobrada taxa de inscrição.









Atribuições do cargo

Os selecionados para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento será responsável por visitar domicílios e estabelecimentos, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística.





O Agente também vai realizar entrevistas presenciais ou por telefone, dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas, coletar feições cartográficas ou temáticas do território, coletar nomes geográficos e elementos afins necessários aos levantamentos cartográficos, preparar em gabinete ou em campo insumos para a realização de coleta de dados e de imagens de satélites e fotografias aéreas para as atividades de coleta; dar suporte à coleta de coordenadas geográficas próprias dos levantamentos cartográficos e geodésicos dentre outros.





Outras seleções

Os processos seletivos para o Censo Demográfico 2022 iniciaram em dezembro de 2021 e terminaram em janeiro deste ano. Ao todo, mais de 1,1 milhão pessoas se inscreveram. Ao todo, o concurso IBGE oferece 206.891 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades contam com ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal.

Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Esses contratados ainda terão direito aos auxílios transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





No caso do recenseador, a remuneração será por produção , calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.





O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.