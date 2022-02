Eletrobras publica edital de concurso com 137 vagas

(foto: Governo Federal/Divulgação) Eletrobrás - Termonuclear S.A.(Eletronuclear), para o novo certame com vagas efetivas nos níveis médio/técnico e superior, foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25/2). Ao todo, são oferecidas 137 para lotações no Rio de Janeiro (na capital ou em Angra dos Reis). Os ganhos são de R$3.653,06 para os lotados em Angra dos Reis e de R$3.740,73 para aqueles que atuarem na cidade do Rio de Janeiro.

Há reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%). Os salários variam de R$3.653,06 a R$7.382,28, e o regime de contratação é o celetista.

No nível médio/técnico são 33 vagas para profissional de nível médio operacional na seguintes formações de nível médio/técnico: Proteção radiológica

Segurança de área protegida nuclear

Segurança do trabalho

Técnico eletricista

Técnico em construção civil

Técnico em eletromecânica

Técnico em eletrônica

Técnico em eletrotécnica

Técnico em meio ambiente

Técnico em química

No nível superior, as 104 vagas são para administrador, advogado, arquivista, assistente social, biólogo, contador, designer, economista e engenheiro (ambiental, auditor, civil, de produção, de análise probabilística de segurança, de segurança do trabalho, de telecomunicações, de treinamento, eletricista, eletrônicomecânico, metalúrgico,nuclear e químico).

Há vagas ainda para físico,químico, pedagogo e analistas com formação em Análise de Sistemas e Comunicação Social. Os ganhos são de R$7.209,26 para atuação em Angra dos Reis, e de R$7.382,28 para aqueles que trabalharem na cidade do Rio de Janeiro. Inscrições abertas As inscrições serão aceitas no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora, de 25 de fevereiro a 21 de março. A taxa de inscrição é de R$100 (nível médio/técnico) ou R$150 (nível superior). Saiba como serão as provas do concurso Eletrobras Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada em 16 de maio. Os candidatos de nível médio/técnico terão quatro horas para fazerem os exames. Os concorrentes de nível superior, quatro horas e meia. No caso das carreiras de nível médio/técnico, a avaliação terá 50 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos, da seguinte forma: Conhecimentos Básicos - 25 questões Língua Portuguesa: 15 questões

Língua Inglesa: 10 questões Conhecimentos Específicos - 25 questões Conteúdos relacionados ao cargo/formação Já para os cargos de nível superior, a avaliação objetiva terá 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 35 de Conhecimentos Específicos, da seguinte forma: Conhecimentos Básicos - 25 questões Língua Portuguesa: 15 questões

Língua Inglesa: 10 questões Conhecimentos Específicos - 35 questões Conteúdos relacionados ao cargo/formação Será aprovado na objetiva quem conseguir acertar, no mínimo, a metade da prova, sem zerar disciplinas. A Eletrobras - Eletronuclear submeterá os candidatos a especialista em segurança de área protegida nuclear a um teste físico. Nele, os aprovados na objetiva até a 100ª posição deverão fazer: flexão abdominal

corrida de 12 minutos No caso do especialista em segurança de área protegida nuclear, farão parte do cadastro de reserva apenas os candidatos aprovados nas duas etapas (provas objetiva e física). O resultado final do concurso está programado para 30 de junho. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.