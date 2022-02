Concurso CRBM 3: saiu edital com 400 vagas

(foto: Papo de Concurseiro) Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região ( Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins) publicou o edital do novo concurso CRBM 3. A seleção oferece 5 vagas de contratação imediata mais 395 para formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam os níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 3.850.

As vagas são distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, fiscal biomédico e jornalista. A remuneração inicial para essas carreiras é de R$ 1.934, R$ 3.850 e R$ 2.750, respectivamente. Veja a quantidade de vagas por cargo:

Auxiliar/ Assistente Administrativo

Vagas: 04 + 200 CR

Jornada de trabalho: 40 horas

Fiscal Biomédico

Vagas: 01 175 CR

Jornada de trabalho: 40 horas

Jornalista

Vagas: 00 25 CR

Jornada de trabalho: 30 horas

Além disso, os aprovados também terão direito a benefícios, como vale alimentação, no valor de R$ 750,00 por mês; auxílio saúde, no valor de R$ 352,63 por mês; adicional de produtividade para o fiscal biomédico de até R$ 2.700,00; plano de cargos, carreira e salários; e vale transporte, conforme legislação.

Inscrições

As inscrições no concurso CRBM3 estão abertas e devem ser feitas no site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, até o dia 14 de março de 2022.

A taxa de inscrição no concurso CRBM3 varia de R$52 e R$58, a depender do cargo escolhido pelo candidato. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 16 de março de 2022.

Haverá isenção de taxa para os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. A solicitação deve ser feita a partir das 10 horas do dia 11 de fevereiro até às 18 horas do dia 15 de fevereiro de 2022.

Atribuições

Confira as atribuições para os cargos disponibilizados no concurso CRBM3:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (nível médio)

Desenvolver atividades técnicas administrativa do CRBM-3, atendimento e orientação presencial ou telefônico do público geral do CRBM3, anotar as ocorrências diárias dos atendimentos no sistema do CRBM-3, operar equipamentos de informática e zelar pelo bom funcionamento e organização deles e dos materiais de trabalho; receber e controlar o suprimento de fundo de caixa, participar de reuniões quando solicitado; receber, separar, protocolar e encaminhar correspondência, malotes e documentos aos destinatários; redigir memorandos, ofícios, relatórios, atas e outros trabalhos administrativos; organizar e controlar o arquivo de documentos bem como material de estoque, realizar atividades externas; emitir boletos de pagamentos, negociar dívidas sob supervisão; efetuar registros, organizar e manter atualizado os cadastros e as informações contidas no sistema; controlar e efetuar compras locais de materiais produtos e serviços; e executar demais atribuições inerentes ou determinadas pelo superior hierárquico.

FISCAL BIOMÉDICO (nível superior)

Executar ações fiscalizatórias do exercício profissional da Biomedicina de pessoas físicas e jurídicas. Prestar atendimento e orientação aos profissionais, instituições e público em geral por telefone, pessoalmente e outros; conferir a documentação de registros de pessoa física e pessoas jurídicas; integrar Comissões e grupos de trabalho; elaborar relatórios e prestação de contas de suas atividades; participar de reuniões sempre que solicitado; manter consulta diária a jornais, revistas e outras fontes de informações, para verificar qualquer irregularidade com profissionais da área; participar de cursos, palestras em universidades ou outros órgãos, quando delegado pela Presidência; operar equipamentos de informática e zelar pelo bom funcionamento e organização deles e dos materiais de trabalho; conduzir veículo de propriedade do CRBM3 para fins de fiscalização e zelar pelo bom funcionamento e conservação; solicitar da autoridade policial garantia de acesso às dependências de onde ocorre o exercício profissional, quando houver impedimentos ou obstáculo da ação de fiscalização, e executar demais atribuições inerentes ou determinadas pelo superior hierárquico.

JORNALISTA (nível superior)

Elaborar releases e buscar formas de sua adequação para imprensa falada, escrita e televisada; Confeccionar clipping de matérias veiculadas pela mídia, sobre profissão de Biomédico e outros de assuntos de interesse do CRBM-3; Propor e implementar estratégias de comunicação com o objetivo de fortalecer a imagem institucional do CRBM-3 e do profissional junto à mídia e à sociedade; Executar atividades de Assessoria de Imprensa, como agendamento de entrevistas, sugestões e avisos de pauta, contato com jornalistas, criação de mailing do Conselho; Promover a divulgação de eventos relacionados ao CRBM-3 e à profissão; Promover a cobertura de eventos e correlatos, incluindo entrevistas, produção de fotos, vídeos e atualizações; Acompanhar, orientar e conferir a elaboração de peças publicitárias encomendadas a terceiros; Participar de Reuniões da Diretoria e Plenário quando convocado; Propor e atuar na reformulação e aperfeiçoamento do site do CRBM-3; Gerenciar os conteúdos online, produzir notícias, bem como atualizá-las periodicamente com matérias relacionadas à atuação do Biomédico e ao Sistema CFBM/CRBMs; Utilizar redes sociais como ferramenta de mobilização; Articular com as Assessorias de Comunicação do Sistema CFBM/CRBMs; Responder pela elaboração e acompanhamento da produção de todo material gráfico no âmbito do Conselho (folders, cartazes, livros, revistas, folhetos etc); Produção de áudios visuais e apresentações relativas ao Conselho e a profissão de Biomédico.

Último concurso

O último concurso CRBM3 aconteceu no ano de 2017. A banca organizadora do certame foi o Instituto Quadrix.

Foram, ao todo, 390 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variavam de R$ 1.566,67 a R$ 3.256,87 – além dos benefícios.

As chances foram distribuídas entre as cidades de Brasília/DF, Goiânia/GO, Belo Horizonte/MG, Divinópolis/MG, Montes Claros/MG, Uberaba/MG, Cuiabá/MT e Palmas/TO.