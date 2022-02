Concurso IBGE: Sai gabarito preliminar das provas de agente e coordenador

(foto: IBGE/ Divulgação) Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) publicou, nesta segunda-feira (21/02), os gabaritos preliminares das provas para coordenador censitário de àrea - CCA e agente censitário de administração e informática - ACAI. As provas foram realizadas neste domingo (20/02).

Confira aqui o gabarito para coordenador censitário de àrea;

Confira aqui o gabarito para agente censitário de administração e informática.

Os aprovados vão fazer parte da equipe que vai realizar o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, o Instituto abriu 220 mil vagas temporárias , sendo 1.781 para agente e 31 destinadas ao cargos de coordenador.



Veja os detalhes dos cargos organizados pelo IBFC:

Agente censitário de administração e informática Cabe a este servidor adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea; auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; entre outros

Status: provas realizadas Vagas: 1.781 Escolaridade: médio completo Salários: R$1700,00 Jornada: 40h semanais Banca: IBFC Duração: 5 meses, podendo ser prorrogado

Coordenador censitário de área O profissional é responsável por responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; e adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea.

Status: provas realizadas Vagas: 31 Escolaridade: médio completo Exigências: CNH “B” Salários: R$3677,27 Jornada: 40h semanais Banca: IBFC Duração: 7 meses, podendo ser prorrogado