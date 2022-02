TCDF divulga resultado final das provas discursivas e convoca para próxima etapa

(foto: TCDF/Divulgação) Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou o resultado final nas provas discursivas e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, referentes ao concurso público para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor.





A lista com o nome dos aprovados e convocados foi divulgada nesta terça-feira (22/02), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 87.





Já para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 6 de março de 2022, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 5 do edital de abertura





O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do Cebraspe , banca organizadora, a partir do dia 2 de março de 2022, para verificar o seu local e seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.





O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local designado na consulta individual disponível no site da banca.





Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que antecedem a avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao CID-10 ou ao CIF, bem como a provável causa da deficiência e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.





Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.





O concurso

O concurso público é organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).





Para se candidatar foi necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Das vagas, seis são para chamada na modalidade de ampla concorrência, duas reservadas a candidatos com deficiência e mais duas para negros. A remuneração é de de R$16.673,35.





O concurso foi composto de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e provas discursivas. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.





Segundo o edital, os auditores serão responsáveis por executar atividades relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão.









O Concurso chegou a ser interrompido por causa da pandemia, mas foi retomado em novembro de 2020.