Polícia Federal publica resultado final de concurso para delegados

(foto: Polícia Federal/Divulgação)



Os nomes dos aprovados no concurso público da Polícia Federal (PF) para o cargo de delegado foram divulgados nesta segunda-feira (21/2). O resultado final está disponível no Diário Oficial da União.

Junto à lista, também foi publicado o resultado final no procedimento de heteroidentificação para candidatos concorrentes às vagas para negros. Confira a página de acompanhamento.

CFP

No Curso de Formação Profissional (CFP), o aluno terá direito a auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.





De acordo com o cronograma, o curso será realizado de 13 de junho a 2 de setembro de 2022.





Concurso

O concurso oferece, ao todo, 1.500 vagas para os cargos de escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes