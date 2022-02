CAU-MT abre concurso com mais de 70 vagas e salários de R$ 7,4 mil

(foto: Divulgação/CGU)

Na última quinta-feira (17/2), foi publicado o edital referente ao concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso(CAU MT), que irá ofertar vagas para nível médio e nível superior. As vagas foram divididas da seguinte forma: Nível médio: Assistente administrativo: 1 vaga efetiva e 50 para cadastro reserva Nível superior: Assistente de fiscalização: 1 vaga efetiva e 25 para cadastro reserva Ambos os cargos tem carga de 30h semanais. O salário inicial para o cargo de nível médio é de R$ 2.850,09 e R$ 7.436,57 para o cargo de nível superior. Inscrições As inscrições podem ser realizadas durante os dias 17 de fevereiro e 18 de março no site do IBRASP - Instituto Brasileiro de Seleção e Projetos. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 48 para o cargo de nível médio e R$ 127 para o cargo de nível superior. Provas Cada participante deverá realizar uma prova objetiva e uma discursiva, que será realizada no dia 24 de abril de 2022. Na prova objetiva serão analisados os conhecimentos a respeito da língua portuguesa, matemática, informática básica e atualidades. Além disso, a prova contará com matérias específicas de cada cargo. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto de caráter dissertativo e (ou) descritivo de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, com o tema dado pela banca examinadora.