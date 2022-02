Saúde DF divulga resultado preliminar de seleção para médicos temporários

(foto: Divulgação) Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) publicou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde - médicos, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (15/02) e assinado pelo secretário de saúde, Manoel Luiz Narvaz Pafiadache. O resultado é referente ao edital publicado no início de fevereiro. A relação, por cargo, região e em ordem alfabética, dos candidatos pode ser consultada no Diário Oficial, a partir da página 30.

O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo disporá de 02 (dois) dias para fazê-lo, da 0h do dia 16 de fevereiro 2022 às 23h59min do dia 17 de fevereiro de 2022, ou seja, primeiro dia subsequente ao da divulgação do Resultado Preliminar, por meio do site por meio do site da Fundação CEPERJ, área do candidato.

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem a expectativa de que os médicos comecem a trabalhar no fim de fevereiro. Eles devem atuar no combate à covid-19 nas regiões de saúde, de acordo com a necessidade de cada região.

Os selecionados vão cumprir carga horária de 20 horas semanais e serão contemplados com remuneração de R $6.327,00. Os profissionais serão contratados por um ano, com possibilidade de renovação para mais um.

Concurso para efetivos

A Secretaria de Saúde também recebeu autorização para realizar um novo concurso público para o provimento de cargos efetivos. Ao todo serão ofertadas 381 vagas, sendo 50 vagas para cirurgiões dentistas, 101 para enfermeiros e 230 para médicos, todos de carreira. A espera é pelo lançamento do edital em dois meses.