As vagas são para profissionais da área de tecnologia (foto: PagueVeloz/Reprodução Site)



A fintech desenvolve soluções financeiras customizadas para PMEs, além de conta digital completa para facilitar a gestão financeira de seus clientes. PagueVeloz , empresa do Grupo Serasa, abre mais de 40 vagas para área de tecnologia. Oportunidades são para profissionais de qualquer lugar do país, com possibilidade de trabalho nos modelos home office, presencial ou híbrido.A fintech desenvolve soluções financeiras customizadas para PMEs, além de conta digital completa para facilitar a gestão financeira de seus clientes.





As oportunidades são para desenvolvedores em diversas linguagens de programação C#, Angular, React, Flutter e Python, arquitetura de software e testes. Para conferir os requisitos e responsabilidade de cada uma das vagas basta acessar o site e clicar na aba Entrar Pro Time.





José Henrique Kracik da Silva, diretor de tecnologia da companhia, destaca que o crescimento exponencial do time vem ocorrendo desde 2020 – a empresa contratou nos últimos dois anos mais de 300 profissionais e deve seguir o mesmo ritmo em 2022.



“Toda a liderança atuou de forma proativa para que neste processo pudéssemos oferecer um ambiente de trabalho que incentivasse a autonomia e o crescimento das pessoas. E quem busca estas características pode se candidatar às nossas vagas de tecnologia para aprender e crescer com a gente”, diz.





“É importante salientar que estamos atuando na construção de um time diverso. Por isso, incentivamos a candidatura de mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, PCDs e pessoas de grupos vulneráveis, reforça o executivo da PagueVeloz.





Avaliação de quem já faz parte do negócio





Wendy Krepsky é head de tecnologia e tem experiência de mais de 20 anos na área de TI em empresas tradicionais. Foi o dinamismo da PagueVeloz que o fez aceitar o desafio de ingressar na empresa, há cerca de um ano.



"Percebi um alinhamento de valores e de propósito e o desafio constante, com novos projetos e a oportunidade de crescimento me motivam diariamente. Tenho abertura para discutir ideias e tenho uma liderança técnica, que facilita a validação das nossas estratégias no desenvolvimento. O ambiente é inovador e vejo uma perspectiva de crescer cada vez mais", diz.





Já a tech recruiter da PagueVeloz, Ana Flávia Ochner, explica que o processo de atração e seleção passa hoje por etapas pensadas para trazer otimização e assertividade ao processo e acrescenta: "A relação de confiança que possa ser construída entre a empresa e o profissional é um fator crucial no nosso processo de preenchimento de vagas".



"Hoje a área de tecnologia tem um grande desafio de angariar bons profissionais, mas percebemos que o foco em soft skills e o nosso cuidado com as pessoas têm sido diferenciais importantes", destaca.





Atualmente a PagueVeloz atua em todo o país, tem mais de 15 mil clientes e é um dos principais nomes do país no setor de fintechs. Possui unidades em Blumenau (SC) e São Paulo (SP), além de pontos de apoio no Nordeste, onde expandiu recentemente sua operação.