Usina Coruripe oferece 22 vagas para unidades no Triângulo Mineiro

Entre os cargos, há também oportunidade de estágio para estudantes de engenharia elétrica, química ou de alimentos (foto: Usina Coruripe/Divulgação)



Há oportunidades para auxiliar de produção agrícola, mecânico industrial, motorista borracheiro, analista de RH, eletricista automotivo, entre outros. Há também oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) e vagas de estágio.



Para a região de Carneirinho, está aberta uma vaga para o cargo de motorista borracheiro. Os candidatos devem ter ensino médio completo, vivência com montagem e desmontagem de pneus e CNH “D”.



Para o cargo de supervisor(a) elétrica, é necessário que o candidato tenha formação superior em engenharia elétrica, com registro ativo no conselho de classe (CREA), além de experiência na área de manutenção elétrica industrial.





Para a unidade de Campo Florido, há uma vaga para operador de tratamento de caldo I, uma para operador de utilidades I e quatro para auxiliar de produção agrícola, disponíveis para candidatos com ensino médio completo.



Para o cargo de técnico de automação, os profissionais também devem ter formação técnica na área. Já o cargo de mecânico industrial é destinado a candidatos que tenham curso técnico em mecânica.



Profissionais com formação técnica em mecânica também podem se candidatar ao cargo de líder de extração. Estão abertas também uma vaga para o cargo de líder de produção agrícola/irrigação; candidatos precisam ter curso técnico na área agrícola, CNH “B” e conhecimento em aplicação de efluentes e irrigação.



Para o cargo de analista de recursos humanos, os interessados devem ter graduação completa em Psicologia. Há, ainda, duas oportunidades de estágio, uma para estudantes de engenharia elétrica e outra para estudantes de engenharia química ou de alimentos.





Em Iturama, há uma vaga disponível para o cargo de mecânico(a) automotivo, aberta para candidatos com CNH “C” ou “D” e disponibilidade para revezamento de turnos.



Também é desejável que o candidato tenha conhecimento em manutenção de colhedora. Na cidade, também há uma vaga para torneiro(a) mecânico, para a qual é exigido ensino médio completo, sendo desejável também um curso técnico na área.



Para o cargo de eletricista automotivo, além de ensino médio completo, os candidatos devem ter CNB “B”, conhecimento em sistema elétrico de caminhões, máquinas agrícolas e ar-condicionado e disponibilidade para troca de turnos. Curso em eletrotécnico será considerado um diferencial.



Os candidatos ao cargo de instrumentista II devem ter formação técnica em automação ou instrumentação industrial, vivência na área e disponibilidade para revezamento de turnos.





Também há uma vaga disponível em Iturama para o cargo de especialista em gestão de estoque. Para concorrer à oportunidade, os candidatos devem ter graduação completa em administração, engenharia, contabilidade, economia ou logística, conhecimentos avançados no pacote Office, principalmente Excel e Power Point, módulo SAP MM, e domínio da cadeia de materiais e planejamento da cadeia de produção.



Já para a vaga temporária de analista de pessoal JR, é necessário formação superior em administração. Conhecimento do sistema sênior, Excel, e domínio de sistema de pontos eletrônicos será considerado um diferencial. A empresa também contrata pessoas com deficiência (PCD). Há, ainda, uma vaga de estágio para estudantes de administração, ciências contábeis ou áreas afins.





