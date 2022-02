Empresa do setor de varejo tem mais de 100 vagas abertas

A brMalls é referência em shopping centers e tem 26 empreendimentos administrados nas cinco regiões do país (foto: Anastasia Gepp/Pixabay )





@brmallstalentos. Para saber mais detalhes sobre as vagas, como responsabilidades e pré-requisitos, acesse o canal oficial de carreiras da companhia , e também acompanhe as oportunidades no perfil da marca no Instagram,





A brMalls oferece um pacote de benefícios atraente que conta com: vale-transporte, vale-alimentação e/ou refeição, seguro de vida, auxílio academia, além da participação nos lucros da companhia.





A holding, está em busca de profissionais com perfil colaborativo e com propósito de fazer e aprender a partir das experiências promovidas para clientes, sejam consumidores, lojistas e anunciantes.



“Temos o compromisso de oferecer conhecimento e capacitação para que todos desempenhem suas funções e tenham uma experiência profissional qualificada e desafiadora, sempre com novos aprendizados”, afirma Paulo Bastos, gerente de experiência do colaborador da brMalls.





“Somos a maior empresa integrada de shoppings do Brasil e protagonistas na transformação digital do setor. Para isso, buscamos reforçar nosso time com colaboradores alinhados ao nosso propósito, com empatia e integridade, estimulando a integração e a confiança entre todos”, conclui Bastos.



Ele ressalta que a empresa vem construindo um caminho de diversidade e inclusão, que respeita e valoriza as diferenças, e suas posições são elegíveis a qualquer tipo de pessoa, independentemente de gênero, idade, etnia, raça, orientação sexual, religião, deficiências etc.