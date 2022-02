Una e Gama Academy: parceria para estimular o ecossistema de tecnologia

As inscrições para os cursos de capacitação vão até o dia 5 de março de 2022 (foto: UNA/Divulgação)



Com o intuito de fomentar o mercado digital em solo mineiro, o



até o dia 05 de março de 2022. O mercado de tecnologia está em alta no Brasil e há previsão de mais de 420 mil vagas até 2024, segundo a Brasscom . De acordo com o último levantamento realizado pela Gama Academy , escola que forma profissionais para o mercado digital, o “Tech Jobs Report”, Minas Gerais está entre os cinco estados com o maior número de vagas no setor.Com o intuito de fomentar o mercado digital em solo mineiro, o Centro Universitário Una e a Gama Academy anunciam parceria inédita para capacitar novos profissionais, oferecendo cursos em quatro áreas: design (UX e UI), programação, back e front end e produto, além de conectá-los a empresas mineiras e de todo Brasil que querem contratar novos talentos na área. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site até o dia 05 de março de 2022.





Segundo Natália Garcia, CRO da Gama Academy, o objetivo da parceria é estimular o ecossistema de tecnologia de Minas Gerais. “Para isso, vamos abrir cursos voltados para todas as frentes de tecnologia e que estarão disponíveis para quem desejar ingressar nessa área."



O projeto abre diversas oportunidades para os alunos de Minas, não só em grandes empresas do estado, mas também em outras regiões do Brasil, já que o mercado de tecnologia oferece diversas possibilidades de conseguir um emprego no formato home office. Além disso, o aluno(a) que se matricular em um dos cursos terá a opção de pagar após conseguir emprego.





“A Una está sempre acompanhando as mudanças e necessidades do mundo do trabalho, com foco na empregabilidade dos nossos alunos. Fechamos essa parceria inédita com a Gama Academy visando reduzir o gap do capital intelectual na área de tecnologia, dando oportunidades para alunos e comunidades para que eles possam se capacitar, entrar e fazer a diferença em grandes empresas que necessitam de profissionais com essas competências. Esse programa faz parte do nosso hub de inovação que tem seis eixos: conexão com o mundo do trabalho, inovação aberta, produção de conteúdo, saúde e bem estar, impacto social e esse que é desenvolvimento de habilidades tecnológicas”, destaca Ana Carolina Sarmento, diretora da Cidade Universitária Una.





Sobre a Gama Academy









A empresa foi escolhida pela Singularity University como uma das 10 melhores startups de educação do Brasil e eleita pelo terceiro ano consecutivo como a melhor startup de educação de 2021 e Startup do ano, no prêmio Startup Awards da ABStartups. Em 2021, recebeu um investimento inicial de R$33,8 milhões da Ânima Educação, player de educação privada do país. Fundada em 2016, a Gama Academy é uma escola que seleciona talentos e forma profissionais para o mercado digital nas áreas de design, marketing, programação e vendas. Cerca de 90% dos seus formandos foram empregados em mais de 600 empresas. Com a missão de transformar um milhão de profissionais nos próximos anos, já soma mais de 200 mil profissionais em sua plataforma.A empresa foi escolhida pela Singularity University como uma das 10 melhores startups de educação do Brasil e eleita pelo terceiro ano consecutivo como a melhor startup de educação de 2021 e Startup do ano, no prêmio Startup Awards da ABStartups. Em 2021, recebeu um investimento inicial de R$33,8 milhões da Ânima Educação, player de educação privada do país.





Sobre a Una



Com 60 anos de tradição em ensino superior, o



Pelo ranking, a maioria dos seus cursos foi classificada positivamente. A instituição preza pela qualidade acadêmica e oferece projetos de extensão universitária que reforçam seus pilares de inclusão, diversidade, acessibilidade e empregabilidade. Com 60 anos de tradição em ensino superior, o Centro Universitário Una , que integra o Ecossistema Ânima, oferece mais de 60 opções de cursos de graduação. Está entre os melhores centros universitários do país, pelo MEC, e é destaque na edição 2021 do Guia da Faculdade, iniciativa da Quero Educação com o jornal O Estado de São Paulo.Pelo ranking, a maioria dos seus cursos foi classificada positivamente. A instituição preza pela qualidade acadêmica e oferece projetos de extensão universitária que reforçam seus pilares de inclusão, diversidade, acessibilidade e empregabilidade.





Sobre a Ânima Educação









A companhia é formada por uma comunidade de aprendizagem com cerca de 350 mil pessoas, composta por mais de 310 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 400 polos educacionais por todo o Brasil.



Integradas também ao Com o propósito de 'Transformar o Brasil pela Educação', a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica.A companhia é formada por uma comunidade de aprendizagem com cerca de 350 mil pessoas, composta por mais de 310 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 400 polos educacionais por todo o Brasil.Integradas também ao Ecossistema Ânima estão oito marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.





Em 2021, a Ânima conquistou o 1º lugar no setor serviços e ficou na 45ª posição no ranking das 150 empresas mais inovadoras do Brasil pelo Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC.



Além disso, foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação e conquistou, em 2019, o prêmio Mulheres na Liderança, na categoria Educação, iniciativa da ONG Women in Leadership in Latin America (WILL).



Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.