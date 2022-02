Suzano, em SP, abre 56 vagas efetivas para todos os níveis

Um novo concurso foi aberto pela Prefeitura de Suzano, em São Paulo. O edital oferta 56 vagas imediatas e efetivas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.595 a R$ 12.011.





Além do vencimento básico, todos os cargos contam com benefícios como vale-transporte e auxílio alimentação. A jornada de trabalho da maioria é de 40 horas semanais. Dentre as oportunidades, há vagas para ajudante geral, motorista, técnico de enfermagem, arquiteto, engenheiro e médico.





As inscrições já estão abertas e serão aceitas até dia 6 de março pelo portal do Instituto Nosso Rumo , organizador do concurso. As inscrições variam de R$ 53 a R$ 93, a depender da função escolhida.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 27 de março no município. Os exames versarão sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada carreira. O número de itens muda de acordo com o cargo designado.





O concurso será homologado na data prevista de 27 de maio. O prazo de validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes