Dicas para talentos que querem retornar ao mercado de trabalho

Os recrutadores da Randstad prepararam algumas dicas para apoiar talentos que estão tentando voltar ao mercado de trabalho (foto: Wilhan José Gomes wjgomes/Pixabay ) Randstad , consultoria global de RH, reuniu seus recrutadores para dar dicas profissionais neste começo de ano em uma série de vídeos gratuitos que estão disponíveis em seu canal no YouTube



Entre os vídeos, os especialistas falam sobre Entre os vídeos, os especialistas falam sobre quais são os passos que os talentos devem seguir para retornar ao mercado de trabalho. Após um tempo afastado, o talento resolve voltar ao mercado. E o que fazer? Esse processo é mais comum do que se imagina, mas ainda é motivo de bastante ansiedade.









Pensando nisso, os recrutadores da Randstad prepararam algumas dicas para apoiar talentos que estão passando por isso. Elas estão a seguir, mas você também pode assistir o vídeo completo aqui

Passo 1: Para retornar ao mercado de trabalho é preciso se atualizar

O mundo está em constante mudança, então com o mercado de trabalho não seria diferente. Portanto, o primeiro passo é se atualizar sobre conhecimentos técnicos da profissão, sobre o cenário do segmento e sobre as tendências do mercado de trabalho, assim, você recupera o tempo que esteve distante.





Passo 2: Retome seus contatos, amplie seu networking

Reativar sua rede de relacionamentos pode ser o caminho mais curto para conseguir retornar ao mercado. Ex-colegas e ex-chefes são indicações que podem pesar positivamente na hora de buscar uma nova oportunidade. Entenda com eles como está o mercado, quais são as novidades da área, quais empresas estão contratando e se podem ajudá-lo na conexão com novas pessoas.





Passo 3: Prepare-se para explicar o seu afastamento do mercado corporativo para o recrutador

Seja por um período de descanso, para aprendizagem, realizar um curso, fazer intercâmbio no exterior ou cuidar de seus filhos e até mesmo por questões de saúde. Explique de forma sincera e objetiva seus motivos. Nada disso será visto como um demérito se você expor seus motivos da forma correta. E claro, mostre que isso foi feito de maneira consciente e que buscou se planejar, mesmo que o afastamento tenha sido inesperado.



Passo 4: Trabalhos temporários podem ser uma chance de retorno ao mercado

O trabalho temporário é uma ótima alternativa por várias questões. Além de conseguir a desejada recolocação, o talento atualiza suas competências de acordo com as demandas do mercado, amplia seu networking e tem a chance de mostrar seus potenciais.

Para saber mais sobre o trabalho temporário, a Randstad também preparou um vídeo sobre isso, aqui