UFMG abre inscrições de processo seletivo para professor

(foto: UFMG/Divulgação) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu inscrições para um novo processo seletivo com o objetivo de realizar a contratação de um professor substituto.

De acordo com o edital de abertura, a vaga é ofertada ao docente da área de psicologia da educação. Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior, com doutorado na área pleiteada.

O docente selecionado será beneficiado com salários entre os valores de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21, referente a jornada de trabalho semanal que varia de 20 horas para o exercício de suas funções.

Inscrições Para participar, o candidato deve se inscrever exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico da Universidade, a partir desta quarta-feira (12/01). As inscrições serão recebidas até o dia 21 de janeiro.

Como critérios de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise de currículo profissional e entrevista, realizada via internet por meio de videoconferência.

Vigência Este Processo Seletivo, conforme a publicação do edital de abertura, terá validade de seis meses, contados a partir da publicação de homologação do resultado final, podendo ser prorrogável por igual período.