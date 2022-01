Prefeitura de Vila Boa - GO abre seleção para níveis médio e superior

(foto: Divulgação) Prefeitura de Vila Boa abriu processo seletivo para a contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação. De acordo com o edital de abertura, publicado nesta quinta-feira (06/01), esta Seleção busca preencher 22 vagas, bem como formar cadastro reserva para os cargos das seguintes escolaridades:



Nível médio: Visitador do Programa Primeira Infância - Criança Feliz(6); Facilitador de Oficinas (5); Orientador Social (7); Cadastrador/Digitador - Programa Bolsa Família (1);

Nível superior: Psicólogo (1); Assistente Social (1); Supervisor do Programa Primeira Infância - Criança Feliz (1).



Os selecionados serão beneficiados com uma remuneração mensal entre os valores de R$ 1.212,00 a R$ 2.500,00, referente a jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais para o exercício de suas funções.

Os interessados devem se inscrever no período de 7 a 13 de janeiro de 2022, exclusivamente de forma presencial, no departamento de protocolos da Prefeitura de Vila Boa, situada na Rua Antônio Costa, Quadra 35, s/nº, Jardim Nova Aurora.

Como critério de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em uma única etapa, composta por análise de currículo, de caráter classificatório e eliminatório, mediante a pontuação da experiência profissional e títulos.

O prazo de validade deste Processo Seletivo, conforme a publicação do edital de abertura, será de 12 meses, a contar da homologação.