Senac em Venda Nova lança novo curso com foco na área de TI

O curso formará profissionais com habilidades técnicas em programação e desenvolvimento de sistemas com aplicações em finanças (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A iniciativa faz parte do Programe Seu Futuro, uma parceria entre o Senac, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Meu Futuro Digital, que pretende dar aos jovens a oportunidade de aprender uma profissão e terem, além de seu primeiro emprego formal, perspectivas de carreira.



"Considerando as demandas latentes na área da tecnologia e informação, o novo curso da Aprendizagem Comercial oportunizará aos jovens e empresas vivências na prática, com oportunidades de capacitação efetiva desses profissionais, estando bem mais preparados para o mercado de trabalho", destaca Iara Amorim, diretora do Senac em Venda Nova.



SOBRE O CURSO





O curso de Aprendizagem Profissional de Qualificação em Programação de Sistemas com aplicações financeiras formará aprendizes nas áreas de programação de sistemas e de conhecimentos especializados em programação web e tecnologias de informação em finança, alinhados às principais tendências em programação.



O curso terá carga horária de 960 horas, sendo 400 horas teóricas, desenvolvida no Senac, e 560 horas de prática profissional na empresa.



O aluno aprenderá a desenvolver sistemas de informação, a implementar banco de dados, fazer testes e manutenção do sistema de informação, desenvolver aplicações Web, desenvolver cálculos financeiros em planilhas eletrônicas, educação financeira e inglês básico para Tecnologia da Informação.



O aluno aprenderá, também, a ter uma comunicação mais assertiva, a usar a criatividade e melhorar a capacidade de analisar problemas, além de aprender a atuar de forma colaborativa nas equipes e projetos e a desenvolver pensamento crítico e atitude sustentável para lidar com os desafios reais da profissão.



BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS



Para as empresas que aderirem, as vantagens são: o acesso a um perfil profissional qualificado cada vez mais demandado pelo mercado, o cumprimento da legislação da contratação de aprendizes, o investimento no papel social e o aumento da produtividade. Empresas interessadas devem acessar o link para visualizar os prazos de cada etapa do processo seletivo 1º/2022.



SERVIÇO

Curso: Aprendizagem Profissional de Qualificação em Programação de Sistemas com aplicações financeiras

Aprendizagem Profissional de Qualificação em Programação de Sistemas com aplicações financeiras Local: Senac em Venda Nova (Av.%u202FLiége, 213 - Jardim dos%u202FComerciários)

Senac em Venda Nova (Av.%u202FLiége, 213 - Jardim dos%u202FComerciários) Data: a partir do 1º semestre de 2022

Informações: (31) 3343-5700 (WhatsApp) e aprendizagemvendanova@mg.senac.br





De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), antes da pandemia da COVID-19, havia quase 10 milhões de jovens brasileiros desempregados; 6 em cada 10 trabalhavam em condições de informalidade e cerca de 23 milhões não trabalhavam nem estudavam. No setor de tecnologia da informação, no entanto, sobram vagas e faltam profissionais.Neste contexto, o Senac em Venda Nova passará a ofertar, a partir do 1°semestre de 2022, um novo curso por meio do Programa de Aprendizagem que formará profissionais com habilidades técnicas em programação e desenvolvimento de sistemas com aplicações em finanças.