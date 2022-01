Concurso da Polícia Federal nomeia 644 novos agentes

A Polícia Federal (PF) recebe novos 644 agentes de polícia! Os servidores foram nomeados após a finalização da primeira turma do Curso de Formação Profissional (CFP). A posse dos profissionais foi oficializada no Diário Oficial da União.

"Parabéns aos novos #PoliciaisFederais! Contem conosco, colegas!", publicou a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) nas redes.

O próximo CFP do concurso de 2021 da PF será aberto em fevereiro. A segunda turma, para os cargos de escrivão e papiloscopista, terá início no dia 21 do mês. Conforme publicado pela banca organizadora , o curso será encerrado em 13 de maio de 2022.