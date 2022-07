Paraná convoca mais de mil aprovados em concurso da PM e CBM

PMPR/Divulgação (foto: PMPR/Divulgação) Governo do estado do Paraná convocou mais de mil candidatos aprovados no concurso para o provimento de vagas para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militares. O certame ofereceu vagas para a carreira de soldados.

A chamada dos candidatos ocorreu após o aval do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no último dia 27 de junho. Com isso, a segurança pública do estado totaliza 3,4 mil novos militares a ingressarem nas corporações.

De acordo com Ratinho Júnior, a ampliação do efetivo fará diferença nas ruas. “Assim que esses novos policiais estiverem prontos para ir para as ruas, a Polícia Militar terá um tempo de resposta menor e uma presença muito maior, e os crimes de ocasião tendem a cair muito", afirmou.

A lista com os nomes dos convocados pode ser conferida no site da Universidade Federal do Paraná , organizadora da seleção. Ainda no site da UFPR os convocados devem preencher o formulário e enviar os documentos para futuro processamento de ingresso.

A expectativa é para que os novos policiais e bombeiros militares tomem posse até agosto e estejam disponíveis para as atividades de formação.

Os aprovados a PM poderão ser lotados em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel; já os classificados a bombeiro poderão trabalhar em Curitiba, Londrina e Cascavel.

Os concursos Ao todo, a seleção ofereceu 2.400 vagas para soldados, sendo 2 mil para a Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros do estado do Paraná. Para participar era exigido o nível médio completo e 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição, no máximo. Além disso, foi exigido carteira de habilitação na categoria "B".

As provas do concurso foram realizadas em junho de 2021 e contemplaram 60 questões de Língua Portuguesa (15); Matemática (12); História (dez); Geografia (12); Informática (sete); e Estatuto da Criança e do Adolescente (quatro).

De acordo com o governo, a seleção teve 155,7 mil inscritos, sendo 137.377 para soldado da PM e 18.324 para bombeiro militar. Já o índice de abstenção ficou em 44,2% (70.018 candidatos não compareceram à prova).

Foram aprovados aqueles com nota igual ou superior a 20 pontos na prova objetiva. Os aprovados dentro do número de vagas tiveram a redação corrigida.

A remuneração inicial do cargo de soldado de 2ª Classe é de R$1.933,63 e, após a conclusão do Curso de Formação, os ganhos podem chegar a R$4.391,58. O concurso tem a validade de um ano.