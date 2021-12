Fhemig abre processo seletivo para médicos em Patos de Minas e Juiz de Fora

Há quatro vagas para Patos de Minas (foto: Divulgação/Fhemig)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para contratação de sete médicos no interior. A maior parte das vagas é Patos de Minas, com quatro delas, além de três para Juiz de Fora. As especializações são de clínica geral, hematologia e pediatria.



Para Patos de Minas, no Alto Paranaíba, há duas vagas de médico clínico e duas de pediatria para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). As inscrições vão até 16 de dezembro.

Em Juiz de Fora, as vagas de hematologista e pediatra vão até 13 deste mês. Enquanto para clínico geral a inscrição pode ser feita até o próximo dia 15. As três vagas são para o Hospital Regional João Penido .

Os editais estão disponíveis no site fhemig.mg.gov.br , na opção do menu “Como ingressar na Fhemig/Chamamento Público Emergencial”.

Em todos os casos a carga de trabalho é de 24 horas semanais e os salários oferecidos são de R$ 5.801,50.