Santander divulga mais de 700 vagas de emprego em todo o Brasil

As áreas mais demandadas por profissionais são varejo, que envolve funções administrativas e comerciais em agências, e tecnologia/dados, como management & control IT, operações e transformação digital, analista e gerente de TI, desenvolvedor, entre outros.



Há vagas disponíveis em quase todos os estados brasileiros, com maior concentração nas Regiões Sudeste e Sul.



"Estamos em um movimento de abertura de agências no interior do país, em municípios onde identificamos demanda por serviços financeiros. Também estamos investindo fortemente na automatização de processos, mas, como costumamos dizer, atrás do digital vêm as digitais. Ou seja, precisamos de gente capaz de desenvolver as tecnologias que facilitam o acesso de mais pessoas aos nossos produtos e serviços", afirma Vanessa Lobato, vice-presidente de RH do Santander.





De acordo com Vanessa, não existe um padrão de perfil para fazer parte do time Santander, a não ser a vontade de crescer junto com o banco. Existem vagas em diferentes níveis na organização – algumas não exigem ensino superior completo, como é o caso de posições técnicas na área de tecnologia, por exemplo. A instituição também está aberta e preparada para ser diversa. "Podemos receber pessoas com qualquer formação, idade, orientação sexual e racial", completa a executiva.





O pacote de benefícios é amplo e inclui plano de saúde, odontológico, seguro de vida, voucher para alimentação e refeição, ajuda para creche e babá, previdência privada, auxílio transporte, parceiros de academia.



Todos os funcionários do banco são elegíveis a programas de remuneração variável e PLR (Participação em Lucros e Resultados). Em prédios administrativos, há comodidades como bicicletário, academias, salão de beleza e centro médico. Além disso, existem os serviços voltados à saúde e qualidade de vida do funcionário, como o Programa de Apoio Pessoal Especializado (PAPE), entre outros.



Neste ano, o Santander Brasil figurou na 6ª posição no ranking Melhor Empresa para Trabalhar no país e a 8ª na América Latina, segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW). “Nosso grande objetivo é ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros, com base em uma cultura corporativa comum e responsável para conquistar os melhores resultados”, comenta Lobato.