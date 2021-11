Governo de Alagoas quer reaplicação de provas canceladas em janeiro

(foto: Reprodução/Facebook) O governo de Alagoas trabalha com reaplicação para janeiro dos três concursos que tiveram fases canceladas (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil). Os certames tiveram etapas canceladas após ser constatada extensa fraude e impossibilidade de exclusão apenas dos envolvidos no esquema. A decisão ocorreu após o resultado da primeira fase da Operação Loki , deflagrada pela Polícia Civil.





Fabrício Marques, secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas, disse, por rede social, que a pasta está, desde a semana passada, em tratativas com o Cebraspe, banca organizadora dos três concursos, para uma rápida definição sobre a aplicação das provas. Confira a seguir a previsão passada pelo secretário:





Corpo de Bombeiros Militar: 22/01

Polícia Militar: 23/01

Polícia Civil: 30/01





De acordo com o secretário, as inscrições não serão reabertas. Além disso, as provas acontecerão apenas no estado de Alagoas. “Estamos trabalhando intensamente para que isso seja divulgado nas próximas semanas”, comentou. O secretário disse ainda que os desdobramentos da investigação deixarão muito claro que não havia outro caminho a seguir que não fosse o cancelamento das fases.





Cebraspe ainda não divulgou o novo cronograma nas páginas oficiais dos certames.