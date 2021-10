PCCE convoca aprovados para realização do TAF

Os candidatos aprovados para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Ceará foram convocados para a realização da prova de capacidade física, que é umas etapas previstas no certame. O edital de convocação foi publicado no site da banca Idecan , organizadora do concurso.

A avaliação irá ocorrer, exclusivamente, na Academia Estadual de Segurança Pública (AESP). Os candidatos devem ficar atentos aos horários, pois eles só podem realizar a prova de capacidade física na data e horário marcados no edital de convocação.



Além disso, o candidato deverá comparecer ao local do exame com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para o início, não sendo admitidos atrasados após o fechamento dos portões.

A prova de capacidade física tem caráter eliminatório e visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função do profissional da segurança pública.

Confira aqui o edital completo de convocação.

Dicas para o TAF