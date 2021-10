Recife retoma concurso com 306 vagas e atualiza cronograma

(foto: Freepik)

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH) de Recife, Pernambuco, retomou o concurso público com 306 vagas para profissionais de nível médio e nível superior suspenso em 2020. As inscrições não serão reabertas e, de acordo com o novo cronograma , as provas estão pevistas para 13 de fevereiro de 2022.

As novas datas foram publicadas no site da banca organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC) . Segundo o documento, o edital para a convocação das provas objetivas será divulgado em 7 de dezembro. O resultado preliminar da etapa estará diponível no site da FCC em 22 de março. O resultado final do concurso, por sua vez, está previsto para 28 de junho de 2022.

São 306 vagas distribuídas entre agente administrativo da assistência social, intérprete de língua brasileira de sinais (Libras), braillista, educador social, assistente social, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, guia intérprete e audiodescritor. Os salários chegam a R$ 2,7 mil.

Além das provas objetivas, candidatos a intérprete de Libras passarão por prova prática, prevista para 24 de abril.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader