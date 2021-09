Depen publica resultado provisório de últimas etapas do concurso

(foto: Depen/Divulgação) O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou, nesta quinta-feira (30/9), o resultado provisório na avaliação de saúde, para todos os candidatos, e o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência.





O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica das 14h do dia 29 de setembro às 18h de 5 de outubro, pelo site do Cebraspe. Os inscritos poderão interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde em 4 e 5 de outubro.





Os profissionais que concorrem às vagas para pessoas com deficiência devem consultar no site da banca, das 14h de 29 de setembro às 22h de 30 de outubro as razões de sua não qualificação como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.





O concurso

O concurso oferta 309 vagas para cargos de nível médio e nível superior. No caso de especialista federal em assistência à execução penal, a remuneração é de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.





Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração de R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária a carteira de habilitação de categoria.

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes