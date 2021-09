PRF faz segunda chamada para curso de formação

(foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tornou pública, nesta terça-feira (28/9), a convocação em segunda chamada para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP) do concurso com 1.500 vagas para policial rodoviário federal.





A matrícula no CFP deverá ser feita no site do Cebraspe, no período das 10h do dia 25 de setembro às 18h do dia 26 deste mesmo mês. Após realizar a matrícula, o candidato deverá se apresentar pessoalmente no Campus I da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), localizado em Florianópolis/SC, em 27 de setembro, às 8h, munido do comprovante de matrícula impresso e do enxoval completo.





O CFP terá a carga horária mínima de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. O Curso será realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 24 de setembro de 2021 a 22 de dezembro deste mesmo ano.





1.500 vagas

concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. As provas do concurso foram realizadas em 9 de maio, compostas por três blocos. As abstenções representaram 32,56% do número total de inscritos, segundo o Cebraspe. A porcentagem representa 99.089 inscritos.

















