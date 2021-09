Institutos Federais abrem vagas para professores

IFPA

O processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará ( IFPA ) visa preencher uma vaga temporária de professor substituto de física no campus de Marabá. O contrato será de até um ano e o profissional terá direito a ganhos de R$ 3.841,90, além de benefícios.





As inscrições serão aceitas de forma presencial no próprio campus de 27 de setembro a 1° de outubro. O atendimento será feito das 8h às 12h e o candidato deve possuir documentação exigida no edital.





Os concorrentes vão realizar uma prova de desempenho didático e uma prova de títulos.





Ifes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo ( Ifes ) também oferta uma vaga para professor substituto. A chance é para a área de administração em Viana e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.





As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o próximo dia 29, presencialmente, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Avançado Viana. Atendimento das 9h às 12h e das 13h às 16h.





Como seleção, também serão realizadas provas de títulos e provas de desempenho didático.

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes