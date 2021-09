Mais de 37 mil inscritos farão as provas do concurso EsPCEx neste fim de semana

(foto: Sd Bernardino/Exército Brasileiro)

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) disponibilizou a consulta aos locais de provas do concurso de admissão à Escola Preparatória de Cadetes, que devem ser aplicadas neste fim de semana.





Os mais de 37 mil candidatos inscritos devem acessar o cartão de confirmação no site da EsPCEx . A consulta é individual e pode ser conferida a partir do preenchimento dos dados pessoais cadastrados no momento da inscrição.





No sábado (25/9), será aplicado o exame intelectual entre 13h30 e 18h, com questões de português, química e física, além da redação. No domingo (26/9), as provas serão de matemática, geografia, história e inglês.





A previsão é a de que os gabaritos sejam publicados, na próxima segunda-feira (27/9), a partir das 18h. A interposição de recursos deve ser realizada até o dia 30 de setembro.





O concurso EsPCEx ocorre anualmente. Desta vez, estão sendo oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Se admitidos, a remuneração pode chegar a R$7.315 mensais.





Etapas

Após a realização do Exame Intelectual (EI), de caráter eliminatório e classificatório, candidatos serão submetidos às seguintes etapas:





a) Inspeção de Saúde (IS): a ser realizada, apenas, pelos candidatos convocados, desde que aprovados no EI, respeitada a classificação obtida;





b) Exame de Aptidão Física (EAF): a ser realizado, apenas, pelos candidatos aptos na IS;





c) Avaliação Psicológica (Avl Psc), a ser realizada apenas pelos candidatos aptos no EAF; e





d) comprovação dos requisitos para a matrícula: a ser realizada, apenas, pelos candidatos aptos na Avl Psc, confirmados no procedimento de heteroidentificação (para os autodeclarados negros) e classificados dentro do número de vagas previstas pelo Estado-Maior do Exército (EME).





O curso de formação





O Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, é de nível superior, sendo realizado em cinco anos, em regime de internato, nos seguintes locais: na EsPCEx, em Campinas-SP: primeiro ano do Curso, em que o militar em formação é matriculado como Aluno; e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ: do segundo ao quinto ano do Curso, em que o militar em formação recebe o título de Cadete.





Durante a realização do Curso, o Aluno/Cadete é considerado militar da ativa.





Durante o Curso, o aluno/cadete não poderá ter filhos ou dependentes sob pena de, em caso de alteração dessa condição, ter sua matrícula cancelada e ser desligado do serviço ativo.





Durante a realização do Curso na AMAN, o Cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Intendência; ou Material Bélico. Essa escolha será subordinada ao rendimento escolar, conforme o preconizado pelo Regimento Interno da AMAN e respeitados os percentuais estabelecidos pelo EME.





Durante a realização do Curso na AMAN, a Cadete do sexo feminino optará por um dos seguintes cursos: Intendência ou Material Bélico. Essa escolha será subordinada ao rendimento escolar, conforme o preconizado pelo Regimento Interno da AMAN e respeitados os percentuais estabelecidos pelo EME.





Após concluir o Curso com aproveitamento, o Cadete será declarado Aspirante-a-Oficial (Asp) do Exército Brasileiro, sendo-lhe conferida a graduação de Bacharel em Ciências Militares.





Imediatamente após concluir o Curso, o aspirante será matriculado em um estágio probatório, cuja conclusão com aproveitamento possibilitará sua nomeação como Oficial do Exército Brasileiro, no posto de 2º Tenente, ficando, a partir de então, sujeito às prescrições do Estatuto dos Militares.