Caixa publica nova retificação em edital com mais de mil vagas para PcD

A Caixa Econômica Federal publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22/9), uma nova retificação no edital de seu concurso público que prevê 1.100 vagas de técnico bancário exclusivamente para contratação de pessoas com deficiência (PcD).





Dentre as alterações significativas está a inclusão de um polo de lotação, no município de Viçosa, em Minas Gerais, e a exclusão de outro na cidade de São Carlos, em São Paulo. Confira as demais mudanças aqui





1.100 vagas exclusivas para PcD

As vagas do certame são exclusivas para pessoas com deficiência, no cargo de técnico bancário. O profissional deve ter nível médio completo e poderá atuar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) — sendo, a última opção, para lotação no Distrito Federal.





A remuneração inicial é de R$ 3.000 para uma carga horária semanal de 30 horas. Se forem somados os benefícios, os ganhos podem chegar a R$ 4.486,03.





Os profissionais admitidos serão responsáveis por prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de setembro no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 30. Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação e exames complementares. Saiba tudo sobre o concurso!