TAF será realizado em outubro, comunica PMPR

(foto: PMPR/Divulgação) Conforme publicado no site da banca organizadora, o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) para soldados deverá ser realizado entre 9 e 17 de outubro.





Segundo o comunicado, os candidatos deverão ser convocados ao TAF, pelo portal, no dia 15 de setembro. O documento também confirma que o link específico para preenchimento do formulário com dados biográficos para a etapa de investigação social será disponibilizado em 6 de outubro.





O concurso

Organizado pelo Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), o certame conta com 2.400 vagas, sendo 2 mil para soldado policial militar e 400 para soldado bombeiro militar. Os postos exigem nível médio de formação escolar.





De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67. Para concorrer ainda é necessário ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição.





Os aprovados a PM poderão ser lotados em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel; já os classificados a bombeiro poderão trabalhar em Curitiba, Londrina e Cascavel.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer