Secretaria de Saúde do DF lança seleção com mil vagas

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) publicou, nesta terça-feira 31/8), o edital de um novo processo seletivo com 1.000 vagas temporárias para agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância ambiental. As oportunidades são para todas as regiões do DF.





Das 1.000 vagas, serão 500 para agentes comunitários e 500 para agentes de vigilância. Os profissionais. Ambos os cargos têm como requisito ensino médio completo e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os contratados terão ganhos mensais de R$ 1.700 (agente comunitário) e R$ 2.000 (agente de vigilância).





Vale ressaltar que, do quantitativo total, 20% das vagas são reservados a pessoas com deficiência, enquanto outros 20% são reservados a pessoas negras.





Atribuições

De acordo com o documento, caberá ao agente comunitário desenvolver e/ou executar, sob supervisão e orientação, atividades auxiliares em ações de educação e saúde, dentro da atenção básica com ênfase na prevenção de doenças na promoção da saúde; realizar mapeamento de território; cadastrar as famílias e manter o cadastro atualizado, identificar áreas de riscos e, indivíduos e famílias em situação de risco; e participar de programas de treinamento da área de atuação.





Já o agente de vigilância ambiental terá o papel de executar atividades de natureza operacional, voltadas para a visitação residencial e ações de campo, em áreas urbanas, sob supervisão e orientação da Secretaria de Saúde/DF, em operações específicas da saúde ambiental (DIVAL – Diretoria de Vigilância Ambiental), realizando correções, educação em saúde, pesquisa aplicada e avaliação de risco entomológico e epidemiológico.





Inscrições e avaliação

As inscrições serão aceitas pelo site do IBFC , das 10h de 6 de setembro às 23h59 do dia 21 do mesmo mês. O valor da taxa de participação será de R$ 42 para ambas as funções.





Inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, pessoas com deficiência e prestadores de serviços à Justiça Eleitoral têm o direito de solicitar isenção da taxa nos dias 6 e 7 de setembro. O pedido deverá ser feito no portal de inscrições.





Como método de avaliação, os candidatos vão passar por fase única de análise curricular e experiência profissional, de forma remota.





O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer