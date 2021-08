Ganhos de R$ 7,3 mil: Exército abre seleção com vagas para engenheiros

O 1º Grupamento de Engenharia, do Exército Brasileiro, abriu uma nova seleção para engenheiros eletricistas temporários para atuação na construção do Hospital Geral de Salvador (HGeS), na Bahia.

Os profissionais serão convocados por meio de formação de cadastro de reserva. os contratados terão ganhos mensais no valor de R$ 7.359,05. A jornada semanal será de 40 horas. Caberá aos engenheiros acompanhar a execução físico-financeira e realizar medições de serviços; fiscalizar obras envolvendo controle de qualidade de serviços; chefiar equipes; elaborar e acompanhar planejamentos.

Vale ressaltar que os inscritos devem possuir ensino superior completo na área.

As inscrições ficarão abertas de 9 a 23 de setembro, exclusivamente pelo site do comando . Há taxa de participação no valor de R$ 45.