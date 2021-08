Concurso do TRF1 tem suspensão de validade prorrogada

O último concurso público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), realizado em 2017, teve a suspensão do prazo de validade prorrogada. Conforme publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (24/8), o prazo continuará suspenso até 31 de dezembro de 2021.

O edital ofereceu 20 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para técnicos judiciários e analistas judiciários, com salários que variam de R$ 6.376,41 a R$ 10.461,90. O certame foi organizado pelo Cebraspe.

Os candidatos foram submetidos a provas objetivas, discursiva, prática e de aptidão física. O Tribunal, com sede no Distrito Federal, ainda contou com vagas no Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Saiba mais sobre a seleção!