Icatu abre cerca de 80 vagas para profissionais de TI

A Icatu digitalizou as etapas da admissão (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A contratação imediata, em cargos como desenvolvedor, analista de sistemas, analista de segurança da informação, arquiteto de software, entre outras funções em diversos níveis de experiência para atuação em todo o Brasil, inclusive com vagas em home office. As inscrições já estão abertas.



As vagas e perfis, assim como a lista completa dos benefícios, estão disponíveis no site. Icatu busca profissionais no mercado para atuar na área de Tecnologia da Informação (TI) da companhia. São cerca de 80 vagas disponíveis para, em cargos como desenvolvedor, analista de sistemas, analista de segurança da informação, arquiteto de software, entre outras funções em diversos níveis de experiência para atuação em todo o Brasil, inclusive com vagas em home office. As inscrições já estão abertas.





"Percebemos que este novo modelo é bastante positivo para a experiência do candidato e agiliza o processo de seleção e contratação sem deixar de lado a confiabilidade", destaca Camila Asenjo, diretora de pessoas da Icatu. Em ritmo acelerado de contratação, a empresa digitalizou as: os novos funcionários só precisam estar presentes fisicamente no exame médico, última etapa do processo seletivo."Percebemos que este novo modelo é bastante positivo para a experiência do candidato e agiliza o processo de seleção e contratação sem deixar de lado a confiabilidade", destaca Camila Asenjo, diretora de pessoas da Icatu.



As novas contratações dão suporte ao processo de transformação digital que vem sendo estruturado na companhia, que conta hoje com 1,9 mil profissionais. Nos últimos cinco anos, a Icatu fez investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões nesta pasta. E, para 2021, além das novas vagas, a previsão de investimento gira em torno de R%uFE69190 milhões, contemplando 16 novos projetos.



"A Icatu está ainda mais focada em desenvolver soluções mais simples e intuitivas - a partir da inovação e da tecnologia. Para isso, além das competências técnicas, buscamos profissionais versáteis, com atitude proativa e colaborativa, com paixão por inovação", afirma Camila Asenjo.



A Icatu foi eleita por seis vezes consecutivas pela consultoria GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Entre os benefícios, a companhia oferece assistência médica e odontológica; vale alimentação, refeição e transporte; previdência complementar; seguro de vida e de acidentes pessoais; auxílio creche ou babá; bônus de curto prazo (PLRL) e programas de treinamento.