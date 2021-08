Três concursos da Marinha têm inscrições prorrogadas

(foto: Marinha/Divulgação) O período de inscrição dos editais de abertura do concurso do Corpo de Saúde da Marinha (CSM) foi prorrogado! Os interessados terão até às 23h59 desta segunda-feira (16/8) para se inscreverem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Marinha , com taxa de R$ 130.





Ao todo, são ofertadas 37 vagas para profissionais de nível superior. As oportunidades são para as áreas de medicina, enfermagem, farmácia, odontologia e fisioterapia. Veja as oportunidades abaixo:





Edital CSM-Md: 25 vagas para médicos nas especialidades de clínica médica, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria, pediatria, radiologia, anestesiologia e medicina de emergência.





Edital CSM-S: sete vagas distribuídas entre enfermagem, farmácia e fisioterapia.





Edital CSM-Cd: cinco vagas para as especialidades de endodontia, ortodontia e prótese dentária.





A seleção é para profissionais com graduação nas áreas requisitadas e que tenham, no máximo, 35 anos. Os selecionados receberão remuneração mensal no valor de R$ 9.070,60. O curso de formação será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), no Rio de Janeiro, com duração média de 31 semanas.





A previsão é de que as provas objetivas e a redação sejam aplicadas na segunda quinzena de outubro. Os profissionais também serão avaliados nas fases de verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e avaliação de títulos.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer